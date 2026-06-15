صلاح يحقق رقما تاريخيا أمام بلجيكا في المونديال

سجّل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، اسمه في سجلات التاريخ خلال مواجهة بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في اللقاء الذي أُقيم مساء الإثنين على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، أحرزه إمام عاشور في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة حاسمة مميزة من محمد صلاح.

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أصبح صلاح أول لاعب إفريقي، منذ بدء توثيق البيانات عام 1966، يساهم في هدف خلال منافسات كأس العالم (تسجيلًا أو صناعةً) في يوم ميلاده، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الدولية الحافلة.