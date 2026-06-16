رئيس شعبة الذهب: الأونصة قفزت 300 دولار منذ الخميس بعد الإعلان عن وقف الحرب

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن حركة البورصة العالمية صعودا وهبوطا تمثل المحرك الأساسي لأسعار الذهب في السوق المحلي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران انعكس على الأسعار لتشهد زيادة حوالي 300 دولار عما كانت عليه وقت الانخفاض في نهاية الأسبوع الخميس.

وشدد أنه "لا يمكن الجزم حاليا" ما إذا كان السوق يمر بموجة صعود جديدة أم عملية تصحيح للأسعار، موضحا أن المشهد محكوم بمتغيرات كثيرة ومتلاحقة لم تنته بعد.

وأشار إلى تنفيذ الاتفاقية المنتظرة على أرض الواقع سيعزز من حالة الاستقرار ويؤدي لانخفاض أسعار البترول وعودة النشاط لحركة الأسواق، موضحا أن كل ذلك من شأنه أن يتبعه ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب.

ولفت إلى ترقب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن القرارات ستكشف ملامح سياسة "التيسير النقدي" وتوجهات الفائدة على الدولار خلال الفترة المقبلة.

وشدد أن شراء الذهب يجب أن ترتكز في المقام الأول على "الادخار والاستثمار طويل المدى"، مشيرا إلى أن اللجوء للمعدن الأصفر يهدف إلى حماية الأموال من فقدان قيمتها الشرائية مقارنة بالاحتفاظ بها في صورة نقدية.

ودعا إلى ضرورة شراء الذهب "على مراحل" والاحتفاظ به لمدد زمنية طويلة من سنة إلى ثلاث سنوات، محذرا من المضاربة والشراء بغرض البيع بعد شهر أو شهرين التي قد تعرض صاحبها للخسارة.

وارتفعت أسعار الذهب والفضة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وقفز المعدن الأصفر بما يصل إلى 3.6% ليتخطى 4370 دولارا للأونصة، وصعدت الفضة بنسبة وصلت إلى 4.9%. في المقابل، انخفض سعر النفط، وسجل عيار 21 في مصر نحو 6310 جنيهات للجرام.