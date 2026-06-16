الولايات المتحدة تدعو إلى تعزيز ولاية “يوناما” وتعيين مبعوث أممي خاص لأفغانستان

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة جينيفر لوكيتا، أن وجود ولاية “مبسطة وفعالة” لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) يعد أمراً ضرورياً في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى تطلع واشنطن إلى المراجعة الاستراتيجية الواردة في القرار الأممي الأخير.

وقالت لوكيتا، في كلمتها أمام مجلس الأمن عقب اعتماد القرار الخاص بتمديد ولاية البعثة اليوم/الاثنين/، إن تعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة في أفغانستان يمثل خطوة مهمة في المرحلة المقبلة، معتبرة أنه عنصر أساسي لتعزيز فعالية الجهود الدولية في البلاد.

وأضافت أن مساهمات بعثة “يوناما” لا تغني عن الحاجة الملحة لتعيين مبعوث أممي خاص لقيادة العملية السياسية في الدوحة، وفقاً لما نص عليه القرار 2721 لعام 2023، مؤكدة أن هذا المسار السياسي يظل محورياً لتحقيق تقدم في الملف الأفغاني.

وشددت المندوبة الأمريكية على أن نجاح العملية السياسية يتطلب التزام حركة طالبان بتعهداتها في مجال مكافحة الإرهاب، واحترام التزامات أفغانستان الدولية، وإنهاء ما وصفته بـ”دبلوماسية احتجاز الرهائن”، إلى جانب وقف ما اعتبرته انتهاكات “غير مقبولة” لحقوق النساء والفتيات في البلاد.

كما دعت إلى رفع جميع القيود التي تؤثر سلباً على الشعب الأفغاني، بما في ذلك القيود التي تمنع الموظفات الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة من دخول مقرات المنظمة.

ويأتي هذا الموقف في إطار النقاشات المستمرة داخل مجلس الأمن حول مستقبل الوجود الأممي في أفغانستان، ودور “يوناما” في دعم الاستقرار السياسي والإنساني في البلاد.