ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، نافيا في الوقت ذاته دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإعادة إعمار إيران بعد الحرب.

وكتب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لقد وافقت إيران على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقًا! كما أن قصة دفع الولايات المتحدة 300 مليون دولار لإيران هي أخبار كاذبة، نشرها الديمقراطيون!!".

ومن المنتظر أن يلتقي، الجمعة، كل من جيه دي فانس، والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقاليباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع وسطاء من باكستان وقطر لبحث المرحلة التالية من الاتفاق، بحسب "أكسيوس".

ويجري حاليا تطبيق تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يشمل لبنان، وكان ترمب أعلن، الأحد، الرفع الفوري للحصار الأميركي وفتح المضيق، قبل أن يعود لاحقا ويقول إن إعادة فتحه ستتم الجمعة عقب مراسم التوقيع الرسمية.