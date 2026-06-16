عسكريون من فرنسا واليونان يشاركون في تدريبات إيغل بارتنر في أرمينيا

أفاد المكتب الصحفي بوزارة دفاع أرمينيا بأن عسكريين فرنسيين ويونانيين سينضمون هذا العام إلى التدريبات العسكرية الأرمينية الأمريكية "إيغل بارتنر"، التي تجري سنويا في أرمينيا.



وجاء في بيان المكتب: "في إطار الاستعدادات للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية، ستُعقد مناورات "إيغل بارتنر 2026" السنوية في جمهورية أرمينيا في الفترة من 17 إلى 25 يونيو. وسيشارك في هذه المناورات بعض عناصر لواء حفظ السلام التابع للقوات المسلحة الأرمينية (250 مشاركا)، ومن القوات الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى الحرس الوطني لولاية كانساس (58 مشاركا)، ومن القوات المسلحة الفرنسية (24 مشاركا)، ومن الجيش اليوناني (11 مشاركا) ".



وفي البيان، جرت الإشارة إلى أن المناورات ستشمل التدريب على إعداد وتنفيذ مهام حفظ السلام.

وأضاف البيان: "الهدف منها زيادة مستوى التوافق بين الوحدات المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية في إطار عملياتها، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال القيادة والسيطرة والاتصالات التكتيكية، وتعزيز تدريب وحدة حفظ السلام التابعة للقوات المسلحة الأرمينية".

ووفقا لبيان المكتب الصحفي، ستُقام مناورات "إيغل بارتنر" في أرمينيا للمرة الرابعة.