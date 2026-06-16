أكد محمد صلاح، نجم منتخب مصر، على صعوبة الطقس الحار، خلال مباراة الفراعنة أمام بلجيكا، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وتقابل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي السابق مع باستيان شفاينشتايجر، نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق، المُتوج بكأس العالم 2014، في أحد ممرات ملعب سياتل، عقب نهاية المباراة.

وقال محمد صلاح في حديثه مع شفاينشتايجر، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "الطقس كان حارًا جدًا في الملعب.. يشبه ملاعب السوبر بول؟ نعم يشبه تلك الملاعب".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "كنا نشعر بالتعب.. نعم، كان لابد من التوقف لشرب الماء في كل شوط، وإلا كنا سنعاني من تلك الأجواء".