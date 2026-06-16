تعادل منتخب إيران مع نظيره، نيوزيلندا، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وتمكن منتخب نيوزيلندا من التقدم في النتيجة بالدقيقة السابعة من عمر المباراة، التي أُقيمت على ملعب لوس أنجلوس، بهدف سجله اللاعب، إيليا جيست، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ونجح رامي رضائيان، في الدقيقة 32، من تسجيل هدف التعادل لإيران، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية في المرمى.

وعاد منتخب نيوزيلندا للتقدم في النتيجة من جديد، بتسجيل هدف ثاني في الدقيقة 55، عن طريق اللاعب، إيليا جست مُجددًا، بعد تمريرة بينية من كريس وود.

وأدرك منتخب إيران هدف التعادل سريعًا، وتحديدًا في الدقيقة 65، بعد رأسية قوية ومتقنة من اللاعب، محمد محبي، ليحصل الفريقان على نقطة من تلك المباراة.

وبتلك النتيجة، تتساوى جميع فرق المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، برصيد نقطة واحدة، حيث سبق وأن تعادل منتخب مصر مع بلجيكا، بهدف لمثله.