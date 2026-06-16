حرص سبيستيان شفاينشتايجر، نجم منتخب ألمانيا السابق على الإشادة بمحمد هاني، لاعب منتخب مصر، خلال مقابلته له بعد مباراة مصر وبلجيكا.

وتعادل منتخب مصر، على ملعب سياتل، مع بلجيكا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الإثنين، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أن باستيان شفاينشتايجر قد حرص على التقاط الصور مع محمد هاني عقب المباراة، بعدما أشاد بمستواه.

وكان باستيان شفاينشتايجر قد التقى بمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد نهاية مباراة مصر وبلجيكا، وأثنى خلال الاجتماع به، بمستوى محمد هاني، في تلك المواجهة.