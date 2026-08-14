أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، صرف 200 مليون دولار لكولومبيا لدعم جهود الإغاثة الطارئة، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي، وأودى بحياة مئات الأشخاص.

وقال البنك إنه يعمل مع الحكومة الكولومبية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتلبية الاحتياجات العاجلة، ووضع الأسس اللازمة لعملية التعافي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضاف أنه أطلق التقييم العالمي السريع للأضرار الناجمة عن الزلازل، بهدف تزويد الحكومة الكولومبية بتقييم أولي للأضرار والخسائر الاقتصادية، بما يساعد بوجوتا على تحديد أولويات جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأشار البنك إلى أن الجهود جارية لتوجيه التمويل إلى المجتمعات والشركات المتضررة، بما يشمل دعم قطاعي الصحة العامة والإسكان، إلى جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبلغت قوة الزلزال 7.4 درجة، ووقع بعد الساعة 7:30 صباح الاثنين بقليل، ما أدى إلى انهيار مبانٍ سكنية وإلحاق أضرار بمنازل ومدارس ومستشفيات في أنحاء مختلفة من غرب كولومبيا.

وقالت السلطات، اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 285 قتيلًا، فيما أصيب نحو 4 آلاف شخص، ولا يزال قرابة 400 آخرين في عداد المفقودين.