باكستان: التطبيق الكامل لـ اتفاق إسلام آباد السبيل الوحيد للمضي قدما في تسوية بين واشنطن وطهران

شددت الحكومة الباكستانية، الجمعة، على أن التطبيق الكامل لـ«نص وروح» «اتفاق إسلام آباد» بين الولايات المتحدة وإيران يمثل السبيل الوحيد للمضي قدمًا في طريق التسوية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية عبر حسابها على منصة «إكس»، بشأن لقاء جمع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام آباد ناتالي بيكر.

وأوضح البيان أن اللقاء ركز على التعاون الثنائي بين باكستان والولايات المتحدة، إلى جانب التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وأشار إلى أن الوزير دار أشاد بالمسار الإيجابي الذي تتخذه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن دار شدد على أن تطبيق «اتفاق إسلام آباد» «نصًا وروحًا» هو الخيار الوحيد للمضي قدمًا، مجددًا التأكيد على التزام بلاده بتحقيق السلام والأمن الإقليميين.

من جانبها، أعربت بيكر عن تقديرها للدور البناء الذي تضطلع به باكستان في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي، كما قدمت تهانيها للوزير دار بمناسبة يوم استقلال باكستان، وفق البيان.

جدير بالذكر أن واشنطن وطهران وقعتا «اتفاق إسلام آباد» في 17 يونيو الماضي، لإنهاء الحرب التي اندلعت إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي.

ونص الاتفاق حينها على مهلة تفاوضية مدتها 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي.