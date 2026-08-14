روسيا تهدد باستهداف سفن أوروبية ردا على إجراءات ضد بواخرها التجارية

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هددت موسكو، الجمعة، باستهداف سفن أوروبية ردا على إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد السفن التجارية الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لن تبق بدون رد.

وتابع: "سنحدد الأهداف بأنفسنا. سيتم استهداف السفن التي تعمل لصالح دول اتخذت من السرقة والقرصنة سياسة رسمية" في إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية الجمعة، علق فيها لافروف، على إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد ما يصفه بـ"أسطول الظل" الروسي.

وأوضح لافروف، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحد من قدرة روسيا على تحقيق إيرادات في الأسواق العالمية.

وأكد أن روسيا لن توقف إجراءاتها ما لم يتم التوصل إلى حل "طويل الأمد وموثوق ومستدام" للأزمة الأوكرانية.

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت عائدات النفط الروسي، وشملت إجراءات إضافية ضد سفن مرتبطة بما تصفه بروكسل بـ"أسطول الظل".

كما شهدت الأشهر الأخيرة تحركات أوروبية ضد عدد من السفن التي يُشتبه في ارتباطها بهذه الشبكة.

وبشأن الوساطة التركية، قال لافروف، إن أنقرة حريصة على استقرار البحر الأسود.

وأشار إلى أن تركيا وروسيا تجمعهما مشاريع اقتصادية وعلاقات واسعة، وأن موسكو ترى إمكانية مواصلة الدور التركي في جهود حل الأزمة الأوكرانية.

ولفت لافروف إلى أن تركيا تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يحول دون استهداف السفن في البحر الأسود.

واتهم القوات الأوكرانية بمهاجمة سفن شحن تركية ومنشآت تابعة لخط أنابيب النفط في بحر قزوين.

كما أعلن لافروف، أن موسكو تنتظر ردا من واشنطن على أسئلة وجهتها إليها بشأن معلومات استخباراتية أمريكية يُزعم تقديمها لكييف لتنفيذ هجمات على بنى تحتية مدنية روسية.