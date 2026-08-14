إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا الأمريكية السماح للبيت الأبيض بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات

طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية السماح للبيت الأبيض باستئناف أعمال بناء قاعة الاحتفالات التي تقدر تكلفتها بنحو 400 مليون دولار وذلك خلال فترة الاستئناف فى القضية .

وقدم المحامي العام للرئيس ترامب اليوم الجمعة، التماساً إلى المحكمة العليا يطلب فيه تعليق حكم أصدرته الأسبوع الماضي هيئة قضائية مؤلفة من 3 قضاة تابعة لمحكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا.

وكانت الهيئة المذكورة قد أصدرت قرارا بأغلبية صوتين ضد صوت واحد، يقضي بإلزام ترامب بوقف أعمال البناء، على أساس أن الكونجرس لم يقرّ هذا المشروع مسبقاً.

ورأى قاضيا الأغلبية أن الرئيس لا يمتلك السلطة المنفردة لبناء قاعة الاحتفالات التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع "نحو 8400 متر مربع"، في الموقع الذي كان يشغله الجناح الشرقي للمقر الرئاسي، قبل أن يأمر ترامب بإزالته في خريف العام الماضي.

وكانت المحكمة الأدنى درجة قد علقت قرارها لمدة أسبوعين، لمنح إدارة ترامب الجمهورية فرصة الطعن أمام المحكمة العليا.

ويطالب المحامي العام لترامب، المحكمة العليا بالفصل في طلب التعليق قبل أن يصبح قرار هيئة الاستئناف نافذ المفعول في 21 أغسطس الجاري.

وقال المحامي العام في مذكرة الطعن، إن هذه القضية: "تتعلق بأمر قضائي غير عادي ومخالف للقانون ، من شأنه أن يوقف أشغال بناء مجمع عسكري متكامل، يتضمن قاعة احتفالات مؤمنة بالكامل، في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وهو مشروع تقتضيه ضرورات الأمن القومي".

يشار إلى أن قرار المحكمة الأدنى درجة (الذي جاء بواقع صوتين مقابل صوت واحد) كان قد ساند موقف نشطاء الحفاظ على التراث التاريخي، الذين رفعوا دعوى قضائية لمنع استمرار بناء قاعة الاحتفالات.