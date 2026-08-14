ترامب يطلب من المحكمة العليا السماح بمواصلة بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من المحكمة العليا السماح لها بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض، التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار، بعد أن قضت محكمة استئناف بأن المشروع لم يحصل على الموافقات اللازمة من الكونجرس.

وطلبت إدارة ترامب، في مذكرة قدمتها إلى المحكمة، تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا، في الوقت الذي تستعد فيه لتقديم استئناف كامل أمام المحكمة العليا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الأسبوع الماضي قرار محكمة ابتدائية بوقف مشروع ترامب لبناء قاعة احتفالات كبرى في البيت الأبيض، ما أثار غضب الرئيس الأمريكي.

ووصف ترامب القرار، في منشور على منصته «تروث سوشال»، بأنه «عار وطني»، مضيفًا أنه «يمثل تهديدًا للأمن القومي على أعلى مستوى»، في إشارة إلى تضمن المشروع ملجأ عسكريًا محصنًا تحت الأرض ومنشآت أمنية أخرى.

وأمهلت هيئة الاستئناف الحكومة الأمريكية 14 يومًا للطعن على القرار أمام المحكمة العليا.

وأوضحت محكمة الاستئناف أن وقف البناء «لا علاقة له» بجوهر المشروع نفسه، وإنما يرجع إلى بدء الرئيس تنفيذ الأعمال دون الحصول على موافقة الكونجرس.