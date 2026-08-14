ماذا دار بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض حول انتخابات الكنيست؟

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موقفه في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر المقبل، وذلك خلال اجتماعهما في المكتب البيضاوي الشهر الماضي.

وبحسب الموقع، تردد نتنياهو في الرد، ما دفع أحد مستشاريه للتدخل قائلا: "سيدي الرئيس، إنه متقدم".

ولا تُظهر أي استطلاعات رأي تقريبا قدرة نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه يتخلف عن حزب يشار بقيادة جادي آيزنكوت، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي معرض بحثه عن أسباب عدم تأييد ترامب لنتنياهو قبل الانتخابات المقبلة، نقل موقع أكسيوس عن مسئولين رفيعي المستوى القول إن الرئيس الأمريكي يكن إعجابا شخصيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، لكنه يشعر بالإحباط من بعض سياساته وقراراته الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بإيران ولبنان وغزة.

وقال ترامب عن نتنياهو: "بيبي هو أسوأ عدو لنفسه"، وذلك بحسب شخصين تحدثا مع الرئيس الأمريكي مؤخرا.

وأفاد مسئول أمريكي سابق لموقع أكسيوس أن تراجع أداء نتنياهو في استطلاعات الرأي هو ما دفع ترامب إلى الامتناع عن تأييده حتى الآن.

وعلى الرغم من تردد ترامب الواضح في تأييد نتنياهو، فقد أعرب منافسوه، أيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد، عن قلقهم من أن الرئيس الأمريكي سيؤيده على أي حال، وفقا لما ذكره اثنان من مساعدي قادة المعارضة الإسرائيلية لموقع أكسيوس.

وبناء على ذلك، وجه قادة المعارضة الإسرائيلية رسائل غير رسمية إلى دائرة ترامب المقربة يحثونه فيها على التزام الحياد في الانتخابات الإسرائيلية، بحسب المساعدين.