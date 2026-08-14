عمدة البندقية: رصد دولفين في القناة الكبرى بالمدينة

قال عمدة مدينة فينيسيا (البندقية)، سيمون فينتوريني، اليوم الجمعة، إنه جرى رصد دولفين في القناة الكبرى، شمالي المدينة الإيطالية، قرب جسر ريالتو الشهير.

ويظهر مقطع مصور نشره العمدة فينتوريني على مواقع التواصل الاجتماعي، زعنفة تظهر وتختفي من سطح القنال. وجرى التقاط المقطع أمس الخميس، ولكن لم يظهر مجددا من حينها.

وكتب فينتوريني عبر إنستجرام: "هناك دولفين عند جسر ريالتو"، مضيفا أن هذا الحيوان الثديي المائي شوهد أيضا في القنال الكبير وهو الممر المائي الرئيسي في المدينة وطوله 8ر3 كيلومتر.

ولايزال من غير الواضح ما إذا كان نفس الدولفين الذي شوهد في المياه قبالة فينيسيا لبعض الوقت. وفي حين أن العمدة وأغلب سكان فينيسيا يدعون الدولفين "نان" فإن الباحثين ووسائل الإعلام يشيرون إليه باسم "ميمو".

ودعا العمدة إلى توخي أقصى درجات الحذر بين قادة القوارب حيث إن المقطع المصور أظهر الدولفين يسبح بين قوارب الجوندولا والتاكسيات المائية والقوارب التي تعمل بالمحركات بالقرب من جسر ريالتو وهو أحد أكثر القطاعات اكتظاظا بالقنال الكبير.