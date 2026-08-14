وزير الدفاع الأمريكي: الحصار البحري على إيران قد يستمر إلى أجل غير مسمى

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الولايات المتحدة قد تواصل حصارها البحري على إيران "إلى أجل غير مسمى".

وذكرت وزارة الدفاع في بيان نشرته الجمعة، أن هيجسيث أدلى بهذه التصريحات للصحفيين في بنما، التي يزورها لحضور مراسم اختتام مناورات متعددة الجنسيات.

وأوضح هيجسيث أن القوات البحرية الأمريكية يمكن أن تواصل وجودها في منطقة الخليج "إلى أجل غير مسمى" بهدف استمرار الحصار على إيران.

وأضاف: "يمكن للبحرية الأمريكية أن تواصل الحصار إلى أجل غير مسمى، لأننا سنواصل نشر السفن وسحبها بالتناوب، كما فعلنا حتى الآن وسنواصل القيام بذلك".

وذكر هيجسيث أن الحصار المفروض على إيران لا يخضع لحد زمني محدد، مؤكدا أنه سيستمر "ما دام ذلك ضروريا".

وفي 14 يوليو الماضي، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران، وذلك بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ 28 فبراير الماضي تشهد المنطقة موجات من المواجهات العسكرية، ترافقها مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي ذلك اليوم، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أسفر عن 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما شنت إيران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول المنطقة، لكن بعضها خلف ضحايا مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية.