هونج كونج ترفع التوقعات الاقتصادية بدعم من ازدهار الذكاء الاصطناعي

رفعت هونج كونج توقعات النمو السنوي لكامل عام 2026، بعدما أسهمت الطفرة العالمية في الاستثمارات بمجال الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصادرات ودفع اقتصاد هذا المركز التجاري إلى مزيد من النمو.

وعدلت الحكومة اليوم الجمعة، تقديراتها لإجمالي الإنتاج المحلي حيث توقعت تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5ر3 % إلى 5ر4 % العام الجاري بارتفاع من التوقعات السابقة التي تراوحت سابقا بين 5ر2 % إلى 5ر3 %، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي زيادة التوقعات رغم تباطؤ زخم النمو.

ونما الاقتصاد بنسبة 3ر4 % في الربع السابق، مقارنة بـ9ر5 % في الثلاثة شهور الأولى من العام، طبقا للبيانات التي أصدرتها إدارة التعداد والإحصاء. وكان هذا أول تراجع على أساس ربع سنوي خلال نحو أربع سنوات.

ولكن متحدث باسم الحكومة أعرب عن ثقته في التوقعات الاقتصادية، مستشهدا باستمرار الطلب على المنتجات الإلكترونية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم الخدمات التجارية واللوجيستية بالمدينة.