 طرد رئيس وزراء بولندا السابق مورافيتسكي من حزب القانون والعدالة بعد انقسام الحزب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طرد رئيس وزراء بولندا السابق مورافيتسكي من حزب القانون والعدالة بعد انقسام الحزب

وارسو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2026 - 12:52 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2026 - 12:52 م

قال رئيس المحكمة التأديبية الداخلية لحزب القانون والعدالة، المعارض في بولندا لمحطة التلفزيون العامة(تي.في.بي)، اليوم الجمعة، إن الحزب طرد رئيس الوزراء السابق ماتيوس مورافيتسكي ومجموعة أكبر من النواب في أعقاب انقسام الحزب.

وقضت المحكمة، بأن هؤلاء المتضررين انتهكوا قوانين الحزب بمغادرة المجموعة البرلمانية لحزب القانون والعدالة والانضمام إلى مجموعة جديدة.

وتضر عمليات الطرد 38 مشرعا، من بينهم مورافيتسكي واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ.

وكان حزب القانون والعدالة يحتفظ سابقا بـ181 مقعدا في مجلس النواب في البرلمان و33 مقعدا في مجلس الشيوخ.

كان حزب القانون والعدالة انقسم في نهاية يوليو، في أعقاب صراع على السلطة بين مؤسس الحزب ياروسلاف كاتشينسكي (77 عاما) ومورافيتسكي (58 عاما).

وكان مورافيتسكي قد رفض التماشي مع التحول اليمنيي الذي فرضه كاتشينسكي وأسس مجموعة حزبية داخلية هي "تنمية بلس" مع ممثلين آخرين من الجناح الليبرالي اقتصاديا.

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