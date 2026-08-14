السيطرة على حريق غابات كبير في منتجع يوناني

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أعلنت إدارة الإطفاء في اليونان، اليوم الجمعة، تمكنها من السيطرة على حريق غابات كبير شب في الجزء الغربي من شبه جزيرة خالكيديكي، شمالي البلاد.

وأصيب ثلاثة من رجال الإطفاء بجروح طفيفة خلال العملية.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن العديد من بؤر النيران الصغيرة مازال يجب أن تخضع للمراقبة وإخمادها.

واندلع الحريق عصر أمس الخميس، قرب منتجع سيفيري في شبه جزيرة كاساندرا، وانتشر سريعا في المنطقة، وهي كثيف الأشجار.

ولجأت السلطات إلى نظام الإنذار من الطوارئ في اليونان لأمر السكان والزوار بإخلاء الموقع.

واستخدم خفر السواحل وبعض المواطنين قواربهم لإنقاذ أعداد كبيرة من السياح من المنطقة الساحلية المهددة ونقلهم إلى بر الأمان بحرا.

وقالت السلطات إنه جرى إجلاء إجمالي 481 شخصا عن طريق البحر.