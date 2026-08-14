إدارة ترامب تعتزم فرض رسوم تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة من الخارج

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة من الخارج ومكوناتها، في تعزيز للجهود الأمريكية للحد من اعتماد الولايات المتحدة على الموردين الخارجيين في هذه الصناعة، مع تسريع جهود الانفصال على سلاسل التوريد الصينية في هذا القطاع.

وذكر البيت الأبيض أن الحد الأقصى للرسوم سوف يتم فرضه على الطائرات المسيرة الأكبر حجما التي تزن أكثر من 25 كيلوجراما، أو تلك التي تعمل بقدرات خاصة.

أما المسيرات الأصغر، فسيتم فرض رسوم عليها تصل نسبتها إلى 25%.

وأشار البيت الأبيض إلى أن رسوما جمركية أقل سوف تفرض على الطائرات المستوردة من بعض الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.

ومن المقرر أن تدخل أغلب التدابير حيز التنفيذ في الثالث من سبتمبر.

وقالت إدارة ترامب إن الخطوة مدفوعة بمخاوف تتعلق بالأمن الوطني، قائلة إن الولايات المتحدة أصبحت معتمدة للغاية على المسيرات والمكونات أجنبية الصنع. كما يريد الرئيس دونالد ترامب الترويج لتطوير صناعة مسيرات محلية.

ورغم أن البيان لم يذكر الصين بالاسم، تنذر الرسوم الجديدة بزيادة الانفصال بين الولايات المتحدة والصين في هذا القطاع، كما تسلط الضوء على الإجراءات التجارية المتبادلة بين الجانبين قبل أسابيع من لقاء الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

وصرح كريستوفر بيدور، نائب مدير معهد "جافيكال دراجونوميكس" للأبحاث المتخصص في شؤون الاقتصاد الصيني، بأنه "على المدى الطويل، نحن ننحدر على الأرجح نحو انفصال حاد فيما يتعلق ببعض أنواع المسيرات"، مضيفا في تصريحات لوكالة بلومبرج للأنباء: "اعتقد أن هذه الخطوة تندرج في إطار نمط أوسع حيث تحافظ الولايات المتحد والصين على الاتفاقية التجارية الرئيسية بينهما، مع الاستمرار في اتخاذ خطوات أقل درجة ضد بعضهما البعض".

وتشير بيانات هيئة الجمارك الصينية إلى أن صادرات المسيرات الصينية إلى الولايات المتحدة تراجعت إلى قرابة 50 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يمثل قرابة نصف القيمة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.