نايجل فاراج يعلن فوزه في الانتخابات الفرعية البريطانية

أعلن زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتطرف نايجل فاراج باكرا، صباح اليوم الجمعة، فوزه في الانتخابات الفرعية التي جرت في كلاكتون بجنوب شرق إنجلترا، على الرغم من عدم انتهاء عملية فرز الأصوات.

وقال فاراج (62 عاما) في كلمة ألقاها في إسيكس وتم بثّها على منصة إكس: "طلبت من الناخبين في كلاكتون أن يكونوا حكّاما عليّ" مضيفا: "صدر الحكم، وهو فوز مقنع وساحق...حصلنا على أصوات تفوق بكثير تلك التي نلناها في الانتخابات العامة لعام 2024"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتسبّب فاراج هو نفسه بتنظيم هذه الانتخابات الفرعية باستقالته من منصبه نائبا عن كلاكتون بعد إحالته إلى لجنة الأخلاقيات في البرلمان في قضايا تتعلق بتلقيه تبرعات ومنافع عينية عدة قبل انتخابه لم يفصح عنها.

وتنافس في الانتخابات عدد قياسي من المرشحين بلغ 34، معظمهم مستقلون غير معروفين من الجمهور وبينهم العديد من الشخصيات ذات الطابع الساخر، فيما قاطعتها الأحزاب التقليدية من عماليين ومحافظين وليبراليين ديموقراطيين.

وكان الخصم الرئيسي لفاراج مرشح هزليّ يدعو نفسه "الكونت وجه السطل" (كاونت بينفايس)، وأعلن باكرا صباح اليوم للوكالة الفرنسية أنه إزاء هذا الوضع "من واجبي المتواضع" تجسيد المعارضة.

وقال: "إذا قالت غالبية من ناخبي كلاكتون أنها تريد عودته كنائب عنهم، يجب احترام هذا الخيار"، مضيفا "وإن خلص تحقيق برلماني إلى ارتكابه مخالفات مالية لم يكن يجدر به ارتكابها، فيجب احترام هذا أيضا".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 44%، بالمقارنة مع 59% في الانتخابات التشريعية عام 2024.