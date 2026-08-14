 الآلاف عالقون بمطار ياباني بعد أمطار قياسية أودت بحياة 4 أشخاص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الآلاف عالقون بمطار ياباني بعد أمطار قياسية أودت بحياة 4 أشخاص

وكالات
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2026 - 10:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2026 - 10:27 ص

تسببت أمطار قياسية في تقطع السبل بآلاف المسافرين في مطار ناريتا بطوكيو، اليوم الجمعة، ​بعدما أدت الفيضانات التي اجتاحت المنطقة المحيطة إلى ‌تعطيل حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل وأودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل.

وسقطت أمطار تجاوزت 360 ملم خلال 24 ساعة ​في أجزاء من مقاطعة تشيبا المجاورة للعاصمة ​طوكيو، مما أدى إلى غمر الطرق والسكك الحديدية ⁠بالمياه خلال أحد أكثر أسابيع العطلات ازدحاما في اليابان، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت ​السلطات إنه جرى التأكد من مقتل أربعة أشخاص حتى ​الآن، أحدهم حوصر في سيارة غمرتها المياه، في حين لا يزال آخر في عداد المفقودين. وجرى نشر أفراد من الجيش في ​المنطقة للمساعدة في جهود الإغاثة.

ووفقا لشركة (طوكيو للطاقة الكهربائية) فقد ​ظلت أكثر من 22 ألف أسرة دون كهرباء حتى الساعة 2 ‌بتوقيت ⁠جرينتش اليوم الجمعة. وفي مدينة تشيبا، إحدى أكثر المناطق تضررا، أمضى المئات ليلتهم محتمين بأغطية من رقائق الألمنيوم في المباني الحكومية التي تُستخدم كمراكز إجلاء مؤقتة.

وقال متحدث ​باسم مطار ​ناريتا إن اضطرابات ⁠حركة النقل تسببت في تقطع السبل بحوالي سبعة آلاف شخص في المطار، مضيفا ​أنه من المقرر أن تعود جميع الرحلات ​الجوية للعمل ⁠بشكل طبيعي اليوم الجمعة.

وقالت شركة الخطوط الجوية اليابانية إن بعض الرحلات ربما تتأخر، لكن لا يُتوقع إلغاء ⁠أي ​رحلات في الوقت الراهن.

وأُغلقت بعض الطرق ​السريعة الرئيسية في تشيبا، مما أجبر السائقين على السير عبر طرق ​بديلة وتسبب في ازدحام مروري شديد.

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