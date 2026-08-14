واشنطن تتوعد طهران بتدابير غير مسبوقة من الحصار و العزلة الاقتصادية



قال وزير الخزانة ​الأمريكي سكوت بيسنت، ‌أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض ​تدابير غير ​مسبوقة ضد إيران.

وذكر بيسنت في ⁠مقابلة تلفزيونية "ترقبوا ​المزيد من الإعلانات ​الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها ​مثيل في ​تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة ‌على ⁠أي دولة"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: "سيكون الأمر مزيجا من العزلة الاقتصادية التي ​لم يشهد ​العالم ⁠لها مثيلا من قبل، ​واستمرار الحصار ​في ⁠مضيق هرمز بما يمنع دخول أو ⁠خروج ​أي ​شيء من الموانئ الإيرانية".



ومع انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو حزيران لإنهاء ⁠الحرب، تسعى إيران إلى إثبات سيطرتها على مضيق هرمز.



وهاجمت طهران بعض الناقلات التي تحاول عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات العالم من ​النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب في فبراير.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما المضيق مساء ​أمس الخميس. ونددت الحكومة الإماراتية "بالهجوم الإيراني العدواني".

ويتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضغوط داخلية لإنهاء حرب لا تحظى بشعبية على الإطلاق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى انخفاض مستويات دعمه مما ربما يقوض سيطرة حزبه على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر الماضي.