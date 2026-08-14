رئيس قرغيزستان يعتزم الترشح لولاية ثانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس قرغيزستان صدر جباروف، أمس، إنه يعتزم الترشح لولاية ‌ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها شهر يناير المقبل في الدولة الواقعة في ​آسيا الوسطى.

وذكر جباروف في مقابلة: "أعتزم ⁠الترشح لولاية أخرى ومواصلة عملي. ​وأي شخص آخر يرغب في ​المشاركة في الانتخابات له الحرية في الترشح. لن نفرض قيودا على ​أحد"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتولى جباروف السلطة خلال ​الاضطرابات السياسية التي رافقت احتجاجات أكتوبر ⁠2020، وفاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير 2021

ونجح في تعزيز ​سلطته ​في الأشهر ⁠الماضية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وعانت البلاد من ​نوبات من عدم الاستقرار. ​فقد ⁠أطيح برؤسائها إثر احتجاجات في أعوام 2005 و2010 و2020.