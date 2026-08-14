 رئيس قرغيزستان يعتزم الترشح لولاية ثانية - بوابة الشروق
الجمعة 14 أغسطس 2026 10:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

رئيس قرغيزستان يعتزم الترشح لولاية ثانية

رويترز
رويترز
وكالات
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2026 - 10:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2026 - 10:35 ص

قال رئيس قرغيزستان صدر جباروف، أمس، إنه يعتزم الترشح لولاية ‌ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها شهر يناير المقبل في الدولة الواقعة في ​آسيا الوسطى.

وذكر جباروف في مقابلة: "أعتزم ⁠الترشح لولاية أخرى ومواصلة عملي. ​وأي شخص آخر يرغب في ​المشاركة في الانتخابات له الحرية في الترشح. لن نفرض قيودا على ​أحد"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتولى جباروف السلطة خلال ​الاضطرابات السياسية التي رافقت احتجاجات أكتوبر ⁠2020، وفاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير 2021

ونجح في تعزيز ​سلطته ​في الأشهر ⁠الماضية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وعانت البلاد من ​نوبات من عدم الاستقرار. ​فقد ⁠أطيح برؤسائها إثر احتجاجات في أعوام 2005 و2010 و2020.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك