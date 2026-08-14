هجوم بالدرونز يستهدف ميناء روسي رئيسي لتصدير النفط

قال ​المسئول ‌المحلي الروسي ​ألكسندر ​دروزدينكو عبر تطبيق ⁠تليجرام ​إن ​طائرات بدون طيار "درونز" تسببت ​في ​أضرار في منطقة ‌ميناء ⁠أوست لوجا الروسي ​على ​بحر ⁠البلطيق، ​الذي ​يعد ⁠مركزا رئيسيا ⁠لتصدير ​النفط.

كما صرح فيتالي كوروليوف ‌حاكم منطقة تفير ​الروسية ​بأن ⁠حطام "طائرات ​درونز معادية" ​ألحق أضرارا بجدار مستودع تابع ​لشركة ​وايلدبيريز في المنطقة ‌خلال ⁠هجوم وقع ليلا.

وأضاف أن الدخان ​في ​الموقع ⁠تلاشى سريعا ​ولم يصب ​أي ⁠من الموظفين بأذى.



في سياق متصل، قال مصدر مطلع لرويترز إن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية ​في البحر الأسود، وذلك بعد أن أثارت الهجمات المتزايدة على ‌السفن والموانئ مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية.

وأضاف المصدر أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث، وأنها ما زالت تنتظر الرد.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا، وهما لاعبان رئيسيان في سوق المنتجات ​الزراعية العالمية، الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير.

واضطرت كييف ​إلى اللجوء لطرق شحن بديلة عندما أوقف كثيرون من مالكي ⁠السفن عملياتهم في موانئ منطقة أوديسا الجنوبية، وهي مركز رئيسي لتصدير الحبوب، ​في أواخر الشهر الماضي بعد هجمات روسية على عشرات السفن.

واضطرت روسيا أيضا إلى ​تعليق العمليات في جميع محطاتها الثلاث في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود يوم الأربعاء وأمس الخميس بعد هجوم أوكراني، وستضطر إلى خفض صادراتها من الحبوب بشكل أكبر.

ولم يصدر ​الكرملين ووزارة الخارجية الروسية أي تعليق حتى الآن على التقرير بشأن العرض ​الأوكراني.

وقبل التقرير، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو بأن موسكو لم تتلق أي مقترح ‌رسمي ⁠لوقف إطلاق النار في البحر الأسود.

ونقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء قوله: "سمعنا في الآونة الأخيرة العديد من الدعوات إلى أنواع مختلفة من الهدن ووقف إطلاق النار. تُطرح هذه الأفكار عبر قنوات متعددة، لكننا لم نتلق أي مقترحات ​رسمية".

وتراجعت أسعار القمح ​في بورصة يورونكست بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أسبوعين، وذلك عقب تقرير رويترز.