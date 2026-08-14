يبدو أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقلل من التوقعات بعودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب.

وتوقع فانس في مقابلة على قناة فوكس نيوز يوم الخميس أن تنتهي الحرب بوجود الولايات المتحدة في موقع أقوى، وبعدم امتلاك إيران لسلاح نوي، وبـ "عودة مضيق هرمز إلى وضع تكون فيه أسعار النفط والغاز مستقرة للشعب الأمريكي".

ولم يذكر أي شيء عن كون المضيق مفتوحا ومجانيا للسفن العابرة، كما فعل في الماضي.

كما بدت تعليقات فانس وكأنها تشير إلى أن الإدارة كانت أكثر تركيزا على الأثر الاقتصادي للحرب من الأهداف الأصلية للحرب.

وقال: "هذا هو الهدف رقم واحد: الحفاظ على أسعار النفط والغاز منخفضة للأمريكيين في جميع أنحاء بلدنا".

وكان الهدف الثاني، وفقا لفانس، هو ضمان عدم حصول إيران أبدا على سلاح نوي.

وقال "أشعر بالثقة في أننا نحقق كلا من هذين الهدفين، لكنه أمر غير متوقع بطبيعته لأن الإيرانيين أنفسهم غير متوقعين ولا يلتزمون أحيانا بالتعهدات التي قطعوها لنا".