طائرات الناتو تسقط مسيرة أجنبية بعد دخولها مجال لاتفيا الجوي

دخلت طائرة مسيرة المجال الجوي للاتفيا وأسقطتها طائرات مقاتلة من دولة شريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما أعلن الجيش اللاتفي اليوم الجمعة.

وقال الجيش على منصة (إكس) إنه تم رفع الإنذار الجوي بعد اعتراض الطائرة المسيرة. وفي وقت سابق، حثت السلطات السكان في جميع أنحاء لاتفيا على تجنب الخروج إلى الهواء الطلق والبحث عن مأوى.

ولم يحدد الجيش في البداية مصدر الطائرة المسيرة، لكنه قال إن طائرة مسيرة أجنبية دخلت المجال الجوي للاتفيا نتيجة لنشاط الحرب الإلكترونية الروسية فوق منطقة بالفي. وأشار هذا إلى أنها ربما كانت طائرة مسيرة أوكرانية تحول مسارها بسبب التشويش الإلكتروني الروسي.

ولم يتضح على الفور أي طائرات مقاتلة هي التي أسقطت الطائرة المسيرة. وتتناوب الدول الأعضاء في الناتو على حراسة المجال الجوي لكل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، حيث تقدم الدول الأكبر في التحالف الطائرات المقاتلة.

وتحد لاتفيا، وهي عضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ويبلغ عدد سكانها نحو 9ر1 مليون نسمة، روسيا من الشرق. وتستخدم كل من روسيا وأوكرانيا الطائرات المسيرة على نطاق واسع في الحرب في أوكرانيا.