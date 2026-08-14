وفاة 8 أشخاص بسبب تسريب غاز سام في ساحة تفكيك سفن ببنجلاديش

قال مسئولون اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 8 عمال لقوا حتفهم إثر تسرب غاز سام في ساحة لتفكيك السفن في منطقة تشاتوجرام جنوب شرقي بنجلاديش.

ووقع الحادث في ساحة "فردوس ستيل" لتفكيك السفن في منطقة سيتاكوند، وهي منطقة تضم العديد من ساحات تفكيك السفن القديمة، التي يتم استيراد معظمها من مختلف أنحاء العالم.

وبعد وقت قصير من حدوث التسرب فقد العديد من العمال وعيهم وسرعان ما تم نقلهم إلى مستشفى محلي.

وقال الطبيب استياق رحمن، الذي يعمل في من قسم الطوارئ في مستشفى كلية طب تشاتوجرام، إن ستة من أصل سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى فارقوا الحياة.

وقال الشرطي المغير حسين إنه تم العثور على جثتين أخريين لعاملين في الساحة لاحقا.