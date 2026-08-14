تعليق فرز الأصوات في زامبيا بعد تقارير عن وقوع أعمال عنف وسرقة بطاقات اقتراع

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علقت زامبيا عملية فرز أصوات الناخبين وسط تقارير بشأن وقوع أعمال عنف وسرقة بطاقات اقتراع.

وقالت لجنة الانتخابات في زامبيا إنها ستعلق على الفور عملية فرز الأصوات بسبب "تهديدات مستمرة بشأن العنف".

وأضافت اللجنة أنها ستراجع القرار في غضون 24 ساعة.

وشهدت انتخابات أمس الخميس في الدولة الواقعة جنوب أفريقيا والغنية بالنحاس، سعي الرئيس هاكايندي هيشيليما للفوز بولاية ثانية.

ويواجه هيشيليما تحديا من 13 مرشحا آخر، من بينهم برايان موندوبيل، زعيم تحالف أحزاب المعارضة الذي يُنظر إليه على أنه أقوى منافس لهيشيليما.

وشهدت زامبيا انتخابات سلمية بشكل كبير، لكن هناك بعض الانتقادات لهيشيليما قبل الانتخابات من قبل المعارضة وجماعات حقوق الإنسان المستقلة، قالت إن حكومته تقمع المعارضة.