تحطم مروحية في جبال إرتس بولاية ساكسونيا الألمانية

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تحطمت مروحية أثناء تنفيذ أعمال نثر جير في غابة بمنطقة جبال إرتس (جبال الخام) بولاية سكسونيا الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن المروحية كان على متنها طيار واحد. ولم تدل الشرطة بعد بأي معلومات عن حالة الطيار.

ولم تتوافر لدى الشرطة بعد أية معلومات عن هوية الرجل أو سبب الحادث. وقال متحدث باسم الشرطة ردا على استفسار إنهم علموا بتحطم المروحية في حوالي الساعة 55ر9 صباحا.

وتستخدم المروحيات في أعمال نثر الجير على تربة الغابات بهدف الحد من زيادة حموضة التربة. وتنشأ هذه الحموضة نتيجة عوامل بيئية مثل الأمطار الحمضية والنيتروجين.