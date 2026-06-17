مدرب السنغال: دفعنا ثمن الأخطاء الفردية أمام فرنسا

أعرب بابي ثياو، المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن قناعته بأن فريقه خرج ببعض المكاسب والإيجابيات، رغم الخسارة التي تعرض لها "أسود التيرانجا" أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-1في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026.

وقال ثياو في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "لقد خرجنا بإيجابيات عديدة رغم الخسارة، ولكن في مثل هذه المباريات، أي فرصة تضيع من الممكن أن ترتد عليك بهدف، وعندما ترتكب الأخطاء الفردية أمام فرق قوية وكبيرة، ستُعاقب فوراً، فلاعبي فرنسا لا يحتاجون المزيد من الفرص لتسجيل الأهداف".

وأضاف: "كان بإمكاننا التقدم بهدفين في الشوط الأول، ولكننا افتقرنا إلى الفاعلية المطلوبة أمام المرمى".

وفي ختام تصريحاته، شدد ثياو على أن حظوظ السنغال في التأهل لا تزال قائمة وقوية، مؤكداً على ضرورة التعويض في الجولات القادمة بقوله: "تتبقى لنا مباراتان، وعلينا مواصلة العمل بجدية للخروج بست نقاط كاملة من هذه المجموعة". ويستعد المنتخب السنغالي لخوض مواجهته الثانية أمام نظيره النرويجي يوم 23 يونيو الجاري، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بملاقاة المنتخب العراقي بعدها بثلاثة أيام.