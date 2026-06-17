كشفت تقارير إعلامية تونسية عن التفاصيل المالية الخاصة بإنهاء التعاقد بين الاتحاد التونسي لكرة القدم والمدرب الفرنسي صبري لموشي، عقب قرار رحيله عن قيادة "نسور قرطاج" خلال منافسات كأس العالم 2026.

ووفقًا لما أوردته إذاعة موزاييك FM، فإن لاموشي سيحصل على تعويض مالي قدره 300 ألف دينار تونسي، ما يعادل نحو 103 آلاف دولار، مقابل فسخ عقده بالتراضي مع الاتحاد التونسي.

وأشارت التقارير إلى أن المبلغ يمثل قيمة رواتب ثلاثة أشهر، في إطار الاتفاق الذي أنهى العلاقة بين الطرفين بعد النتائج السلبية التي حققها المنتخب مؤخرًا.

وكان الاتحاد التونسي قد قرر إنهاء مهمة لموشي عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم 2026، ليتم الاستعانة بالمدرب الفرنسي هيرفي رينار لقيادة المنتخب حتى نهاية البطولة.

وأوضح الاتحاد التونسي أن التعاقد مع رينار يمتد حتى ختام المشاركة في المونديال، على أن يتم فتح باب المفاوضات بين الطرفين بعد البطولة لبحث إمكانية استمرار التعاون على المدى الطويل وفق أهداف رياضية محددة.