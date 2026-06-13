زعيمة المعارضة التايوانية تصف المحادثات مع الصين بأنها ضرورية للسلام

قالت زعيمة المعارضة التايوانية الموالية لبكين، يوم الجمعة، إن حزبها ملتزم بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين تابعة لها، مشيرة إلى أن السلام ممكن من خلال إبعاد الانفصال الدائم عن الطاولة.

وقالت تشنج لي وون للصحفيين خلال زيارة إلى واشنطن إن حزب الكومينتانج الذي ترأسه يتقاسم أرضية مشتركة مع الرئيس دونالد ترامب، الذي قال بعد زيارته لبكين في مايو إنه "لا يتطلع إلى جعل شخص ما مستقلا" أو خوض حرب على بعد آلاف الأميال.

وقالت تشنج بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى عاصمة البلاد، حيث التقت بمشرعين وباحثين أمريكيين: "أعتقد أن مواقفنا الأساسية هي نفسها - وهي السلام والاستقرار في مضيق تايوان وتجنب أي حرب غير ضرورية".

وقالت تشنج إنها التقت أيضا بممثلي إدارة ترامب لكنها لن تقدم المزيد من المعلومات.

وتأتي الزيارة، التي تعد جزءا من رحلتها التي تستغرق أسبوعين إلى الولايات المتحدة للترويج لنهج حزبها تجاه مضيق تايوان، في وقت يتزايد فيه عدم اليقين في العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان.

وقد حذر الرئيس الصيني شي جين بينج من احتمال حدوث صدام إذا لم تتعامل الولايات المتحدة بشكل ملائم مع قضية تايوان، التي تعهدت بكين بالاستيلاء عليها بالقوة إذا لزم الأمر لتحقيق ما تعتبره إعادة التوحيد.

وتعهد الكونجرس الأمريكي بتسليح تايوان بشكل أفضل، وأعطى موافقة مبدئية على صفقة مبيعات أسلحة بقيمة 14 مليار دولار، إلا أنها لم تحصل بعد على الضوء الأخضر من إدارة ترامب.