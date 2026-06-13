أمريكا: ولاية ألاباما تسعى لإعدام رجل بالحقنة المميتة بعد رفض محكمة لاستخدام النيتروجين

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تحركت ولاية ألاباما الأمريكية، يوم الجمعة، لإعدام رجل بالحقنة المميتة بعد ساعات من قرار محكمة بمنع تنفيذ إعدامه باستخدام النيتروجين.

وطلب مكتب المدعي العام في ألاباما من المحكمة العليا في الولاية الإذن بإصدار مذكرة إعدام بحق جيفري لي، باستخدام الحقنة المميتة هذه المرة.

وكتب محامو الولاية: "باختصار، لم يتم منع إدارة السجون في ألاباما من إعدام جيفري لي، بل فقط إعدامه بالحرمان من الأكسجين عبر غاز النيتروجين".

وقال متحدث باسم الفريق القانوني الخاص بجيفري لي إنه ليس لديه تعليق فوري على هذا الإجراء.

وجاء الطلب بعد ساعات من تعهد المدعي العام في ألاباما ستيف مارشال بمواصلة القتال لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق لي.