المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

قال رافاييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه يرغب في أن يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عبر دبلوماسية هادئة ورصينة بدلا من أسلوب التوبيخ.

وأوضح جروسي، خلال مؤتمر صحفي في فيينا، قائلا: "في رأيي، الأمين العام ليس موجودا بوصفه بابا علمانيا أو قاضيا. الأمين العام موجود لحل المشكلات".

ويعد جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني البالغ من العمر 65 عاما، أحد أبرز المرشحين وأكثرهم شهرة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف: "أنا أؤمن بأمين عام عملي أكثر من أمين عام يوجه الاتهامات للآخرين".

ويُذكر أن الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش معروف بتناوله العلني لانتهاكات مفترضة للقواعد الدولية، وهو نهج وضعه مرارا في خلاف مع إسرائيل، إلى جانب أطراف أخرى.

وشدد جروسي أمام ممثلي وسائل الإعلام الدولية على أنه بصفته الممثل الأعلى للأمم المتحدة، يجب عليه الحفاظ على الحوار مع كبار الشخصيات السياسية.

وأوضح أنه إذا تم وصف أحدهم بأنه مجرم، فإن الحوار يتوقف، بدون التوصل إلى حل لأي مشكلة.

واستشهد جروسي بدوره في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا كمثال على نهجه في التعامل مع مثل هذه الملفات.

وبصفته المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفاوض على عدة اتفاقات محدودة لوقف إطلاق النار في منطقة خط المواجهة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، بهدف السماح بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح ومنع وقوع أي حادث نووي.

وخلال قيامه بذلك، تجنب إدانة روسيا بصفتها القوة المحتلة للمحطة الأوكرانية.