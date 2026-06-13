مدرب أمريكا: الانتصار على باراجواي بداية جيدة وليس إنجازا

أشاد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال مواجهة باراجواي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026.

واستهل المنتخب الأمريكي مشواره في البطولة بانتصار كبير منحه صدارة المجموعة مؤقتًا، ليبعث برسالة قوية إلى منافسيه في المجموعة التي تضم أيضًا تركيا وأستراليا.

وقال بوتشيتينو عقب المباراة: "فخور باللاعبين والطاقم الفني، الجميع يستحق النتيجة مع المستوى الذي ظهر الفريق به".

وأضاف: "نحن نعرف أنها مجرد بداية ولا يعتبر الأمر أي إنجاز، لكن الجميع يدرك أن المباراة الأولى صعبة ونعلم مدى تعقيدها، وهذا يعود لأننا نستقبل كأس العالم، واللاعبون امتصوا الضغط، وقلت إننا رائعون ومن الصعب أن تجد لعب هكذا".

واختتم : "الجماهير كانت رائعة، وهذا ما انتظرناه عندما نتحدث عن الشغف والإحساس، الجماهير كانت رائعة وكرة القدم أصبحت مهمة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية".