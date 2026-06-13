قرار خاص في منتخب السعودية قبل مواجهة أوروجواي

قرر المنتخب السعودي الإبقاء على الثلاثي عبد الله آل سالم، وعبد الرحمن الصانبي، وعبد القدوس عطية ضمن بعثة "الأخضر" في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم عدم وجودهم في القائمة الرسمية المشاركة في كأس العالم 2026، مع استمرارهم في التدريبات الجماعية حتى نهاية مشوار المنتخب في البطولة.

ووفقاً لما كشفته صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن المهاجم عبد الله آل سالم لا يزال يمتلك فرصة الانضمام إلى القائمة النهائية، إذ تنتهي المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتسجيله يوم 14 يونيو، قبل 24 ساعة من المباراة الافتتاحية للمنتخب السعودي أمام أوروجواي، وذلك في حال استدعت الظروف إجراء تعديل على القائمة بسبب الإصابة.

وفي المقابل، تمنح لوائح "فيفا" مرونة أكبر فيما يتعلق بحراس المرمى، حيث يمكن استدعاء أو إضافة حارس بديل حتى بعد انطلاق منافسات البطولة، إذا تعرض أحد الحراس الأساسيين لإصابة خطيرة.

وجاء قرار بقاء عبد الله آل سالم في معسكر المنتخب برغبة مشتركة بين اللاعب والجهازين الفني والإداري، في خطوة تهدف إلى توفير جاهزية كاملة لأي مستجدات قد تطرأ خلال مشوار "الأخضر" في المونديال، فيما يواصل الثلاثي تدريباته إلى جانب بقية أفراد البعثة دعماً للمنتخب واستعداداً لأي طارئ.