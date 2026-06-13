كارتيرون: عموتة مناسب للأهلي

يرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي والزمالك، أن المغربي الحسين عموتة يعد مرشحا مناسبا لقيادة الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وبحسب تقارير عدة فإن الأهلي بات قريبا للغاية من إعلان اتفاقه مع عموتة لتولي تدريب الفريق، خلفا للدنماركي ييس توروب الذي تم الاتفاق حول رحيله مؤخرا.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية إن عموتة يمتلك خبرات أفريقية، ويمكنه أن يمثل إضافة كبيرة بالنسبة للأهلي.

وأشار إلى أنه عمل في الكرة المغربية لكنه لا يتذكر ما إذا كان قد واجه عموتة من قبل أم لا

كما تحدث المدرب الفرنسي عن الزمالك وما حققه في الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه من الجيد بالنسبة للفريق أن يحقق بطولة الدوري رغم الأزمات التي يمر بها النادي.