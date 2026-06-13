وليد سليمان يضع التشكيل الأمثل لمصر أمام بلجيكا

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وضع وليد سليمان نجم الأهلي السابق التشكيل الأمثل من وجهة نظره لمنتخب مصر، قبل مواجهة نظيره البلجيكي في كاس العالم.

ويتقابل منتخبا مصر وبلجيكا مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال بالمجموعة السابعة التي تضم أيضا نيوزيلندا وإيران.

وشهدت خيارات سليمان التي كشف عنه في تصريحات عبر "إم بي سي مصر"، غياب إمام عاشور لاعب خط الوسط، مع وجود محمد عبدالمنعم قلب الدفاع ضمن خماسي في الخط الخلفي.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر وفقا لما يراه وليد سليمان

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبدالمنعم – حمد فتحي – أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح – عمر مرموش