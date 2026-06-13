شهدت مدينة تيخوانا المكسيكية واقعة صادمة، بعدما عثرت السلطات المحلية على جثة داخل صندوق سيارة متوقفة بالقرب من الملعب الذي يتدرب فيه منتخب إيران المشارك في كأس العالم 2026.

وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، اكتشفت الشرطة الجثة داخل سيارة رباعية الدفع من طراز "تويوتا" كانت متوقفة في موقف سيارات تابع لأحد المتاجر المقابلة مباشرة لملعب "كالينتي"، الذي يحتضن تدريبات المنتخب الإيراني خلال البطولة.

وفتحت قوات الأمن تحقيقًا في الحادث، فيما تولى خبراء الأدلة الجنائية فحص موقع الواقعة والجثة قبل نقلها لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت النيابة العامة في تيخوانا أن دورية أمنية رصدت السيارة المتروكة، وعند تفتيشها عُثر على الجثة داخل صندوقها الخلفي ملفوفة في كيس أسود، مع وجود آثار اعتداء وعنف عليها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن المركبة كانت متوقفة في الموقع منذ عدة أيام.

وتزامنت الواقعة مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما أثار اهتمامًا واسعًا نظرًا لقرب موقع الحادث من مقر تدريبات المنتخب الإيراني.

وكان منتخب إيران قد اختار إقامة معسكره التدريبي في المكسيك بدلًا من الولايات المتحدة، حيث يخضع الفريق لإجراءات أمنية مشددة منذ وصوله، تشمل مرافقة أمنية خلال تنقلاته بين مقر الإقامة وملعب التدريب.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من بعثة المنتخب الإيراني بشأن الحادث حتى الآن، فيما تواصل السلطات المكسيكية تحقيقاتها لكشف ملابساته وتحديد هوية الضحية.