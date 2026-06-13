طالب مهدي محمد نبي، نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والجهات المنظمة لكأس العالم 2026 بضمان معاملة عادلة لمنتخب بلاده، في ظل استمرار أزمة تأشيرات دخول عدد من أفراد البعثة إلى الولايات المتحدة.

وقال نبي، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن 15 فردًا من بعثة المنتخب الإيراني لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرات الدخول، رغم إجراء العديد من المناقشات بشأن هذا الملف.

وأضاف: "نأمل أن يفي جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، بالوعود التي قُدمت لنا. نطالب بمعاملة عادلة من فيفا والدولة المضيفة، ونأمل أن يتم التوصل إلى حلول إيجابية خلال الفترة المقبلة".

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الإيراني أن لوائح الاتحاد الدولي تلزم الدول والجهات المستضيفة بتوفير الظروف المناسبة للمنتخبات المشاركة، مشيرًا إلى أن التأخير في إصدار التأشيرات تسبب في تغيير مقر إقامة المنتخب من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وتابع: "اضطررنا إلى نقل معسكرنا إلى المكسيك بسبب الإجراءات الطويلة المتعلقة بالتأشيرات، وهو ما أثر على استعدادات الفريق وعرقل تأقلم اللاعبين مع أجواء المنافسات".

وأشار إلى أن الوضع لم يشهد أي تطورات جديدة حتى الآن، قائلًا: "عدد التأشيرات الممنوحة لم يتغير، ولم يتم إصدار أي تأشيرات إضافية، رغم اقتراب موعد مباراتنا الأولى في البطولة".

وأعرب نبي عن استغرابه من الأزمة الحالية، مؤكدًا أن المنتخب الإيراني شارك في العديد من نسخ كأس العالم من قبل دون مواجهة مثل هذه المشكلات، مضيفًا: "تنظيم كأس العالم مهمة معقدة، لكن من الضروري حل هذه الأزمات سريعًا حتى تتمكن المنتخبات من التركيز على المنافسة داخل الملعب".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة، رغم الأزمة القائمة، موضحًا: "نواصل العمل والتنسيق بشكل مستمر مع رئيس الاتحاد، ولدينا أكثر من خطة للتعامل مع المستجدات، لكن خطتنا الحالية هي مواصلة المشاركة والتركيز على المنافسات".