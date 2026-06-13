تشكيل باراجواي لمواجهة أمريكا في كأس العالم

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أعلن جوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب باراجواي، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب صوفي، في افتتاح مشوار المنتخبين بالبطولة، وذلك في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل منتخب باراجواي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أورلاندو جي.

خط الدفاع: خوان كاسيريس، جوستافو جوميز، عمر الديريتي، جونيور ألونسو

خط الوسط: ميجيل ألميرون، أدريان كوباس، دييجو جوميز، داميان بوباديلا

خط الهجوم: خوليو إنسيسو، أنطونيو سانابريا

ويدخل منتخب باراجواي منافسات كأس العالم بمعنويات مرتفعة بعد عودته إلى البطولة للمرة الأولى منذ نسخة 2010، حيث يتطلع لتحقيق بداية قوية أمام أصحاب الأرض.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الولايات المتحدة وباراجواي وتركيا وأستراليا، في ظل منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.