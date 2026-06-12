مسئول أمريكي: الاتفاق مع إيران يتضمن إنهاء برنامجها النووي ورفع العقوبات

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن بلاده توصلت إلى المراحل النهائية من اتفاق مع إيران، يتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني ونقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأمريكي خلال مؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي (كونفرانس) أجاب فيه على أسئلة الصحفيين، أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى المرحلة الأخيرة.

وأردف "نتوقع توقيع هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، لا أستطيع تحديد تاريخ دقيق، لكن إذا اضطررت للتقدير صباح اليوم لقلت 75 بالمئة، والآن ربما أصبح 80 بالمئة أو 85 بالمئة، لكنه ليس 100بالمئة لأن الأنظمة معقدة للغاية".

- أربعة أهداف رئيسية

وأوضح المسؤول أن أولويات الولايات المتحدة تحققت إلى حد كبير عبر هذا الاتفاق، مشيرا إلى أربعة محاور رئيسية للاتفاق.

وأضاف "نتائج هذا الاتفاق هي: إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار المفروض على إيران، وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، وحصول الولايات المتحدة على المواد المخصبة (اليورانيوم) من إيران، وضمان سلام طويل الأمد في المنطقة".

وأضاف أن اليورانيوم المخصب في إيران سيتم تدميره في مكانه ثم نقله من البلاد.

- رفع العقوبات عن إيران

وأشار المسؤول إلى أنه في حال التزام إيران بالاتفاق، فإنها ستتمكن إلى حد كبير من التخلص من القيود الاقتصادية المفروضة عليها، مما سيتيح لها "الاندماج مجددا في الاقتصاد العالمي".

وقال: "سيتم مكافأتهم على التصرف كدولة طبيعية بدلا من دولة أكبر داعمة للإرهاب"، مضيفا أن الاتفاق سيعود بالفائدة على الشعب الإيراني.

- إسرائيل جزء من مسار الاتفاق

وأكد المسؤول أن الدول المعنية في المنطقة، وعلى رأسها إسرائيل، مشاركة في هذه العملية، معربا عن توقعه أن تلتزم الأطراف كافة بالاتفاق.

وقال: "نحن واثقون تماما من أن جميع حلفائنا، بما في ذلك الإسرائيليون ودول الخليج، سيشاركون في هذه المبادرة".

وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدث فيه عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ومساء الخميس، ادعى ترامب، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وأعلن ترامب، عبر منصته "تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران الليلة الماضية، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقا.