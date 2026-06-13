تقارير تكشف عن الوجهة القادمة لرينارد بعد الرحيل عن السعودية

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي الاتحاد الكاميروني لكرة القدم فتحوا باب المفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب الكاميرون خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقارير التي أوردها موقع “FECAFOOT” فقد جرت اتصالات أولية بين الطرفين لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق، في ظل سعي الاتحاد الكاميروني لتعيين مدرب يمتلك خبرات كبيرة على الساحة الأفريقية والدولية.

ويعد رينارد من أبرز المدربين الذين عملوا في القارة الأفريقية، بعدما قاد منتخبي زامبيا وكوت ديفوار للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، كما سبق له تدريب المنتخب السعودي والمنتخب الفرنسي للسيدات.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، إلا أن المفاوضات تعكس رغبة الاتحاد الكاميروني في الاستعانة بخبرة رينارد لقيادة منتخب "الأسود غير المروضة" خلال الاستحقاقات المقبلة.