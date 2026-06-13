أبو ريدة يستقبل عمدة سبوكين ويهديها قميص منتخب مصر

استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني، السيدة ليزا براون عمدة مدينة سبوكين الأمريكية، التي تحتضن معسكر الفراعنة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وحرص أبو ريدة على إهداء عمدة المدينة درع الاتحاد المصري لكرة القدم وقميص المنتخب الوطني، تقديرًا لحفاوة الاستقبال والدعم الذي حظيت به بعثة الفراعنة منذ وصولها إلى المدينة الأمريكية.

ومن جانبها، كرّمت ليزا براون رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أهدته كتيبًا تعريفيًا عن مدينة سبوكين إلى جانب قميص تذكاري، ترحيبًا به وببعثة المنتخب المصري خلال فترة المعسكر.

كما وجّه خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الوطني، الشكر لعمدة المدينة على حسن الاستقبال، مشيدًا بالأجواء الإيجابية والتنظيم المميز الذي صاحب إقامة معسكر المنتخب في سبوكين.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته لخوض منافسات كأس العالم، حيث يستهل مشواره بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو، قبل لقاء نيوزيلندا يوم 22 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27 يونيو.