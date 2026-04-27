قال مصطفى أبو الدهب، لاعب المصري السابق، إن الدوري الممتاز هذا الموسم يُعد «مجنونًا» في ظل تقلب النتائج واشتعال المنافسة بين الفرق، مشيرًا إلى أن الأهلي لا يستحق التتويج بأي بطولة، ويحتاج إلى مدرب وطني للخروج من أزمته.

وأضاف، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك أهدر العديد من الفرص السهلة خلال مواجهته أمام إنبي، وهو ما كلفه فقدان نقاط مهمة في سباق المنافسة على اللقب.

وأكد أبو الدهب أن الأهلي، وفقًا لما يقدمه هذا الموسم، لا يستحق التتويج بأي بطولة، سواء على المستوى الفني أو الإداري، في ظل تراجع الأداء وعدم استقرار النتائج.

وتابع: «الأهلي في حاجة إلى مدرب وطني خلال المرحلة المقبلة»، مشيرًا إلى أن الفريق يمر بظروف تتطلب فهمًا أكبر لطبيعة الكرة المصرية والمنافسة المحلية.

وأشار إلى أن مستوى إمام عاشور شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الموسم الحالي، ولم يظهر بالشكل المتوقع منه مقارنة بما قدمه في فترات سابقة.

واختتم أبو الدهب تصريحاته مؤكدًا أن أحمد سيد «زيزو» لم ينجح حتى الآن في تقديم الأداء الفني المنتظر مع الأهلي، معتبرًا أن مستواه يمثل علامة استفهام، مشددًا على أن الفريق يعاني بشكل عام من غياب الانسجام وتراجع الأداء داخل الملعب.