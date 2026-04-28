البابا تواضروس الثاني يصل النمسا

وصل إلى العاصمة النمساوية ڤيينا مساء اليوم البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، في ثاني محطات جولته الخارجية التي بدأها أمس الأول بزيارة تركيا.

كان في استقبال البابا السفير محمد نصر سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولبة في ڤيينا، والقنصل المصري المستشار محمد البحيري.

كما كان في استقبال البابا نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا وعدد من الآباء الكهنة، وتوجه إلى دير القديس الأنبا انبا أنطونيوس في أوبرزيبنبرون واستقبله مجمع رهبان الدير.

يرافق البابا خلال الزيارة أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس اسقف لندن، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب البابا، والقس مارك أسعد كاهن كنيستنا في تركيا.