القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف يستقبل الأنبا إرميا ووفد بيت العائلة المصرية

استقبل الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم، بمشيخة الأزهر، الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والوفد المرافق له؛ لتقديم التهنئة بثقة الإمام الأكبر في تكليفه بتسيير الشؤون المالية والإدارية بوِكالة الأزهر.

وخلال اللقاء، أعرب الشيخ أيمن عبدالغني عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بعمق العلاقات التي تجمع بين الأزهر الشريف والكنائس المصرية، وما تمثله من نموذج فريد للوحدة الوطنية.

كنا شدد على أن هذه العلاقات المتينة ستظل حصنًا لحماية النسيج الوطني، وتعزيز قيم المواطنة والإخاء والتعاون بين جميع المصريين.

من جانبه، أعرب الأنبا إرميا عن خالص تهانيه وتمنياته للشيخ أيمن عبدالغني بالتوفيق في مهامه الجديدة.

كما أكد تقدير الكنيسة المصرية للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف، بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في نشر قيم الوسطية والتسامح، وترسيخ مبادئ التعايش المشترك بين أبناء الوطن.