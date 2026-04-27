رأى سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، صعوبة الجزم بمسار أسعار لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى في الوقت الراهن، مرجعا ذلك إلى ظروف الحرب المحيطة وتوقف حركة السفن والأحداث العالمية.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إلى أن مصر تعتمد اليوم بنسبة «كبيرة جدًا» على الاستيراد لتغطية احتياجاتها، لافتا إلى أن الاعتماد على الاستيراد وصل إلى نسب عالية من 85% إلى 90%، على حد قوله.

وأضاف أن سعر الكيلو «القايم» للعجول البقرية يبلغ اليوم 200 جنيه كمتوسط، بينما يتراوح سعر الكيلو في «الضاني» بين 230 إلى 250 جنيها.

وأكد أن السعر يختلف بناء على الجودة العالية ونسبة تصافي اللحم داخل الذبيحة، موضحا أنها تختلف من مكان لآخر ومن نوعية لأخرى، خاصة مع تعدد المنشأ في السوق المصري بين البلدي المصري، والكولومبي، والبرازيلي، والأرجنتيني، والسوداني، والصومالي.