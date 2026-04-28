زياد بهاء الدين: الطبقة الوسطى لم تختف لكن مستوى معيشتها تراجع وتُعافر

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الطبقة الوسطى تحديدًا هي صمام الأمان في أي مجتمع، موضحًا أنه لا تحدث نهضة حقيقية أو تقدم أو تنمية، ولا يحدث ارتقاء بأي شيء من الطاقة البشرية إلا من خلال الطبقة الوسطى.

وأضاف "بهاء الدين" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، مساء الاثنين، أن القول بأن الطبقة الوسطى اختفت ليس تعبيرًا دقيقًا، لأنها طبقة وسطى بين العليا والفقيرة، وبالتالي فهناك دائمًا مساحة في المنتصف، لكن ما حدث هو أن مستوى معيشتها تراجع بشكل عام.

وتابع أن الطبقة الوسطى لا تختفي ولكنها “تُعافر”، لافتًا إلى أن صلاح أي بلد لا يكون إلا بالنظر إلى التحسن الذي يجري في القطاع الأعرض من المجتمع، والطاقة الإنتاجية والفكرية والحضارية الأساسية فيه، وهي الطبقة الوسطى.

وأشار إلى أن تعبير الطبقة الوسطى نفسه تغير كثيرًا في العالم، حيث أصبح هناك تصنيفات مثل الطبقة الوسطى العليا والوسطى المعتادة والدنيا، موضحًا أن الكتلة الأكبر من المجتمع، والتي تتجاوز 50%، يجب أن تكون في حالة استقرار، حتى وإن كانت الحياة بطبيعتها قائمة على الكفاح والمشقة، مردفًا أن "استقرار الطبقة الوسطى هو استقرار المجتمع والبلد بأكملها".



